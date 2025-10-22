Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Лучшие спортсменки поедут в Китай на турнир «Небесная грация».

Безупречная техника, лучезарные улыбки и нервы на пределе — лучшие гимнастки выступили в финале Кубка сильнейших в Москве. Конкуренция была колоссальная: участницы выложились на все сто, ведь борьба шла не только за Кубок. Лучшие отправятся в Китай на международный турнир «Небесная грация». Кто показал самую яркую программу и оказался на заветном пьедестале — увидел корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Благородный сплав изящества, совершенства линий, эмоций и любимой музыки. Кубок сильнейших в Москве — это финал международной серии. Старт был весной в столице, потом «Сириус», Казань — и снова Москва. 700 гимнасток из 11 стран! В финале собрались лучшие из лучших, борьба идет не только за Кубок.

«Лучшие десять спортсменов в каждой возрастной категории юниоров, сеньоров, а также лучшие три команды в групповых упражнениях получат право поехать в Китай на международный турнир „Небесная грация“, который будет проходить с 10 по 16 ноября в Пекине», — сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

И конкуренция невероятная.

«Уровень конкурентов сильнейший, как и название соревнований. Прошли несколько этапов, чтобы сюда попасть», — призналась финалистка Кубка сильнейших Виктория Кирнус.

«Надо показать все, что мы наработали за эти этапы, показать максимум», — отметила другая гимнастка.

Ксения Салий из Москвы, юниорки и сениорки из «Сириуса», гимнастки из Новосибирской области, Татарстана, Рязанской области не прошли основной отбор на турнир, но попали по квоте Международной ассоциации «Небесная грация». Им дали второй шанс показать себя. И вот они в финале.

«Мне повезло попасть в эту квоту, за счет нее я прошла в финал», — отметила финалистка Кубка сильнейших Ксения Салий.

«Мы благодарны, что можем выступать на таких крупных соревнованиях», — добавила другая гимнастка.

В личном многоборье накал эмоций. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева на связи с Каролиной Тарасовой, Ксенией Савиновой, Каролиной Пахтусовой — они воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

«Научись выступать не за медали, не за оценки», — говорит Алина Кабаева юной спортсменке.

Наставления перед выступлением дорогого стоят. В итоге упражнение Каролины Тарасовой с обручем поразило даже главного тренера сборной. А как по-другому: готовились заранее. Мастер-класс гимнастка получила от олимпийской чемпионки.

В многоборье Ксения Савинова завоевала золото, Каролина Тарасова — бронзу. Их тренер — Евгения Елисеева. Каролина рассказывает, что для нее значат слова Алины Кабаевой.

«Она с нами разговаривает, меня очень как-то поддерживает. Хочется еще больше тренироваться, работать», — сказала воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Каролина Тарасова.

У Ксении Савиновой, кроме кубка за многоборье, «золото» за упражнение с булавами и два «серебра» за обруч и ленту.

«Лучше всего на этих соревнованиях у меня получились булавы и в многоборье финал. А больше, наверное, работать надо над мячом», — отметила воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Ксения Савинова.

Среди групповичек-юниорок за первое место сражались команда России и «Небесная грация». Тренер Анна Усцова. Алина Кабаева — дает важные советы.

«Бросок правильный делать. Все сейчас правильно: бросили, раз-два за один прием поймали, пошли дальше. Все, давайте, девочки, готовьтесь с богом», — сказала Алина Кабаева.

Яркое выступление. Групповички «Небесной грации» — вторые в многоборье и с «серебром» в упражнении с пятью парами булав.

«Следующий старт у нас в Китае, поэтому у нас очень много работы. В принципе, у них вообще все отработано. Здесь нужно немножко подойти со стороны головы, больше контрольных тренировок», — объяснила тренер Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Анна Усцова.

Аксиома: в художественной гимнастике мелочей не бывает.

Для гимнасток очень важно перед каждым упражнением хорошенько разогреть мышцы. Дыхательная гимнастика — еще один важный момент, без него никак.

Конечно, у каждой команды есть свои талисманы, их они берут на все соревнования.

«У меня это мишка и заячья лапа. Папа охотник, сказал, что это мне на удачу», — отметила одна гимнастка.

«Зефирка с недавних пор стала со мной ездить на соревнования», — призналась еще одна гимнастка.

У сениорок борьба за каждую сотую балла между Миленой Щенятской и Марией Борисовой. Сражаются, превозмогая боль. Секрет высоких оценок Маши Борисовой журналисты узнали у главного судьи соревнований.

«Фуэте, да? Это сложный элемент, как понимаю», — спросил корреспондент.

«Да, Маша его выполняет великолепно. Она держит форму элемента, скорость элемента и, естественно, не допускает технических ошибок», — объяснила главный судья Кубка сильнейших Злата Тулубаева.

Мария Борисова завоевала «золото» в многоборье, в упражнении с мячом, обручем, лентой. Ее тренер — Ирина Гусарова.

«У меня были поставлены новые риски, которые еще не до конца отработаны. Но мы решили, что на этом турнире можно будет их опробовать. Эмоции только положительные», — сказала воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Мария Борисова.

Все только начинается. Лучшие гимнастки Кубка сильнейших отправятся в Китай — там 10 ноября стартует турнир «Небесная грация».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.