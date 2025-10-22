Самолет вернулся в аэропорт из-за запаха испорченной еды одного из пассажиров

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представители авиакомпании отметили приоритет безопасности пассажиров.

Самолет авиакомпании Delta Air Lines был вынужден развернуться в полете и вернуться в аэропорт вылета из-за неприятного запаха на борту. Об этом сообщает People.

Рейс совершал маршрут из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити. Представители перевозчика сообщили, что один из пассажиров пронес испорченные продукты в салон самолета.

«Поскольку нет ничего важнее безопасности наших клиентов и сотрудников, наша команда следовала стандартным процедурам, чтобы безопасно вернуться в Лос-Анджелес», — отметил представитель компании.

По возвращению 189 пассажиров покинули самолет и были пересажены на другой рейс в Солт-Лейк-Сити. Компания-перевозчик принесла извинения за задержку рейса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Гонконге 20 октября произошел трагический инцидент с грузовым самолетом. Boeing 747 турецкой авиакомпании при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с патрульной машиной аэропорта. В результате столкновения погибли два сотрудника службы безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.