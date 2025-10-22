Женщина умерла из-за неудачной липосакции живота в Турции

Фото: 5-tv.ru

В Турции 50-летняя бизнесвумен умерла через 20 дней после операции по липосакции. Об этом сообщает Mirror.

По данным родственников, примерно через 36 часов после процедуры у женщины начались сильные боли в животе. Оказалось, что во время операции произошло прободение кишечника — образование отверстия в стенке части ЖКТ. Это в свою очередь вызвало инфекцию.

Семья узнала о поездке женщины и ее операции только после того, как она попала в реанимацию. Некоторые родственники прилетели в Турцию, чтобы быть рядом с ней. К моменту смерти женщина несколько дней находилась в коме. После доставки тела на ее Родину, в Италию, планируется проведение вскрытия.

Погибшая была родом из Рима. После многих лет работы финансовым консультантом она открыла собственное агентство недвижимости. У нее остались муж и две дочери.

