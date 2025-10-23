Россияне стали в четыре раза чаще попадаться на фишинговые сайты мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Преступники активно используют ИИ.

Число жертв мошенников, попавшихся на уловку фишинговых сайтов, выросло в четыре раза за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили Lenta.ru специалисты холдинга «Информзащита».

По словам экспертов, преступники активно пользуются ИИ, чтобы «работать» эффективнее. Созданные с помощью нейросетей фишинг-ресурсы в точности копируют реальный интерфейс и часть функционала настоящих страниц.

Кроме того, мошенники используют искусственный интеллект для массовых рассылок с персонализированным содержанием на разных языках. Конфиденциальная информация и аутентификационные данные остаются главной целью злоумышленников. Именно такая цель была у фишинговых сайтов в более чем 70 процентах инцидентов, отметили в холдинге.

Для кражи финансовых средств создано порядка 30 процентов фишинговых ресурсов, функционал еще около 15 процентов — распространение дезинформации о государственных органах и компаниях. Директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко отметил, что такие ресурсы остаются большой угрозой.

Специалист подчеркнул, что пользователям необходимо оставаться особенно бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также быть внимательным при переписке в мессенджерах.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники все чаще маскируют фишинговые ресурсы под маркетплейсы, инвестиционные платформы, формы входа на сервисы государственных ресурсов и площадки для сбора персональных данных россиян.

