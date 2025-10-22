«Извини, дела на работе»: какие отмазки от встреч с друзьями говорят чаще всего

Фото: 5-tv.ru

При этом большинство россиян осознают, когда знакомые придумывают повод для отмены встречи.

Многие россияне остаются дома вместо встречи с друзьями, ссылаясь на различные причины, которые на самом деле не соответствуют действительности. Соответствующий опрос опубликовало издание Life.ru.

Так, 60% опрошенных искренне признались, что иногда у них есть желание остаться дома. К тому же более половины респондентов рассказали, что не менее раза придумывали отговорку, чтобы не идти на встречу.

Среди наиболее частых придуманных причин — срочные дела, работа, обязанности по дому и плохое самочувствие. Помимо этого, 79% участников опроса отметили, что их друзья не понимали, что отмазка ненастоящая.

Отношение к отмазкам разнится. В связи с этим 43% опрошенных передали, что не испытывают неловкости, еще 40% чувствуют легкий стыд, но 16% респондентов совсем не переживают на счет этого.

В то же время 70% россиян выразили уверенность, что осознают, когда знакомые придумывают повод для отмены встречи.

Существуют и те ситуации, когда люди преодолевают лень. Например, чаще россияне готовы выйти из дома на прогулку в хорошую погоду, чтобы пойти в кино и на концерт, на выставку, вечеринку или встречу за пиццей. Каждый третий россиянин предпочел бы иметь компанию «для пиццы».

