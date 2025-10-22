Фото, видео: www.globallookpress.com/Philip Dulian; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Немцы опасаются открыто выражать свое мнение о политике.

Союзники Зеленского сейчас погрязли во внутренних скандалах. Глобальный кризис демократии — уже стал очевиден в Германии.

Там арестовали известного критика немецких чиновников. Внушительный срок грозит писателю Юргену Тоден Хеферу за несколько острых фраз в адрес бывшего канцлера Шольца. В деле также фигурирует и премьер Израиля Нетаньяху. О свободе слова по-европейски расскажет наш корреспондент Павел Матвеев.

«Дедушка старый, ему все равно». Так, видимо, решили в Германии. Юргену Тоденхеферу 84 года, немецкий писатель и вправду в возрасте, именно поэтому он еще помнит, что такое свобода слова.

«Я резко критиковал канцлера Шольца, потому что, уверен, Федеральная разведка была проинформирована, что украинские силы пытаются взорвать „Северный поток“, разрушив немецкое газоснабжение из России», — заявил писатель, председатель Партии справедливости Юрген Тоденхефер.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Тоденхефер уж точно мог говорить откровенно.

«Это был теракт против энергетической системы Германии, и я тогда заявил: Шольц знал, что существует план нападения», — заявил писатель.

Эти обвинения можно было считать фантазиями старика, но власти Германии отреагировали так, что стало ясно: все серьезно, все по Высоцкому. «Чтоб не писал и чтобы меньше думал», суд постановил забрать у Тоденхефера все телефоны, компьютеры и пригрозил делом по статье о разжигании ненависти. Уже хорошо, что рот пока не заклеили.

«Германия, несмотря на нападение на нашу энергосистему, начала поставлять Украине оружие. Это абсурд и по сути предательство интересов страны», — считает мужчина.

На дедушку при этом обрушились и с другой стороны: он высказался также насчет Израиля, что, мол, не очень хорошо стирать с лица земли сектор Газа со всеми не успевшими убежать палестинцами.

«Даже МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, поэтому я задал вопрос: „Не говорит ли ему совесть, что он делает с палестинцами то же, что проклятые нацисты сделали с его народом?“ Но следствие решило, что я принижаю значение Холокоста», — добавил Юрген Тоденхефер.

Депутат Европарламента подтверждает «Известиям», что случай этот не единичный. Матушка-Европа не стесняется в средствах, да и вообще не стесняется.

«После выборов в Европарламент ЕС перевел 600 тысяч евро в адрес медийной сети, в которую входят крупнейшие СМИ Европы. И эти деньги, по всей видимости, пошли именно в те редакции, которые перед выборами активнее всего клеветали на евроскептических политиков и на тех, кто выступал против конфликта на Украине», — сообщил депутат европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Петер Быстрон.

Еврокомиссия объясняет выплаты поддержкой так называемых журналистских расследований. Но, по словам депутата, конкретно в Германии средства шли в богатейшие медиа-холдинги — Spiegel, Suddeutsche Zeitung, Die Zeit, которые активно участвовали в травле критиков ЕС в преддверии выборов.

«Эту кампанию финансировали структуры НАТО, а целью были политики, мешавшие продолжению войны», — добавил Быстрон.

Германией эта истерия не ограничивается. Правительство Великобритании напоминает гражданам, что за «неправильный» пост или репост может грозить тюремный срок.

«Эти бюрократы боятся власти народа. Десять лет назад они могли контролировать ее, потому что только у них был доступ к средствам массовой информации. Теперь у нас есть социальные сети, и каждый имеет право голоса», — добавил юрист Йоахим Николаус Штайнхефель.

И возвращаясь к Германии: опрос Института Алленсбаха показал, что 44% немцев опасаются открыто выражать свое мнение о политике, ну вот такая свобода слова. Как там было в анекдоте, «и эти люди запрещают нам ковыряться в носу».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.