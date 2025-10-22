Апокалипсис? Чем опасны «воскрешенные» древние бактерии из вечной мерзлоты

Фото: www.globallookpress.com/Christian Vorhofer

Исследователи из США пробудили микроорганизмы, возраст которых оценивается в 40 тысяч лет.

Американские ученые оживили бактерии, найденные в вечной мерзлоте Аляски. Их возраст оценивается примерно в 40 тысяч лет. По данным исследования, пробуждение подобных микроорганизмов из-за таяния льдов может повлечь серьезные последствия для всей планеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работу американских специалистов.

Исследователи добавили к образцам бактерий воду и инкубировали их при температурах от +4 до +12 градусов Цельсия, чтобы оценить последствия глобального потепления. В результате выяснилось, что древним микробам может потребоваться всего несколько месяцев, чтобы начать активно выделять парниковые газы. Ученые подчеркнули, что чем дольше продолжается арктическое лето, тем выше риск ускорения климатических изменений.

Кроме того, специалисты напомнили, что в вечной мерзлоте законсервированы древние вирусы и микроорганизмы, включая метаногенные археи, бактерии и грибы, которые активизируются при повышении температуры. Хотя вероятность заражения человеком минимальна, таяние льдов уже не раз приводило к вспышкам инфекций в северных регионах.

Некоторые ученые отмечают и положительные стороны процессов в мерзлоте. Благодаря подобным экспериментам удалось оживить древних коловраток, червей и даже семена, возраст которых превышает 30 тысяч лет. Также такие исследования помогают находить новые штаммы бактерий, способные производить антибиотики и другие ценные вещества.

По мнению специалистов, ситуация требует срочных мер по сдерживанию потепления. Уже сейчас планета пересекла первую «точку невозврата» — массовое вымирание коралловых рифов. Ученые предупреждают, что вернуть температуру к безопасной отметке +1,2 °C возможно только в ближайшие два года, иначе риски для экосистем станут необратимыми.

