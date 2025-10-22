Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

На слушании выступил экс-депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, выступил в суде Лондона с материалами, которые, по его словам, подтверждают преступления режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрук отметил, что слушания в британском суде важны тем, что именно в Лондоне на международном уровне удалось показать «реальное лицо режима Зеленского». По словам политика, за последние два дня в зале суда выступали независимые эксперты, которые, как он подчеркнул, открыто называют происходящее своими именами.

Депутат пояснил, что проходящий процесс является не судом над ним лично, а, скорее, разбирательством против системы, выстроенной украинским руководством. Он также заявил, что власти Киева организовали масштабные репрессии против граждан, включая представителей Украинской православной церкви, священнослужителей и верующих.

Ранее Дмитрук утверждал, что режим Владимира Зеленского причастен к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, а также к убийству американского активиста Чарли Кирка.

