«Что такое любовь»: Прилучный закружил жену в танце под турецким солнцем

Прилучный и Брутян проводят время вместе под турецким солнцем

Фото, видео: www.globallookpress.com/Екатерина Чеснокова; Instagram*/zepyur_brutyan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса поделилась в личном блоге трогательными кадрами.

Актер Павел Прилучный, занятый на съемках в Турции, проводит свободное время с семьей. К нему прилетели супруга Зепюр Брутян и их двухлетний сын Микаэль. В личном блоге актриса показала, как они проводят свободное время.

Зепюр поделилась в соцсетях видео, которое тронуло поклонников. На кадрах актриса появилась в струящемся изумрудном сарафане, без макияжа, с естественной улыбкой. Павел подошел к ней, подхватил на руки и закружил в танце.

«Украл меня и мое сердце», — написала Брутян под видео.

В другом фрагменте ролика пара сидит на садовых качелях: Зепюр уютно устроилась на коленях мужа, а Прилучный нежно гладит ее по голове.

«Когда наш сын спросит, что такое любовь», — добавила актриса, намекнув, что их отношения — лучший пример этого чувства.

Семья Прилучного уже не впервые проводит время вместе на зарубежных площадках. Поклонники отметили, что артист выглядит по-настоящему счастливым, а его брак с Зепюр стал одним из самых гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ