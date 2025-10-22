Новое исследование пролило свет на вопрос о зарождении жизни на Земле

Daily Express: на Земле минералы, которые существовали до появления планеты

Что обнаружили ученые?

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили минералы, возраст которых превышает 4,5 миллиарда лет, то есть они сформировались еще до появления Земли. Об этом сообщает Infox со ссылкой на Daily Express US.

Исследователи отметили, что ранее считалось, будто материал протопланеты полностью уничтожился при столкновении с космическим телом, сопоставимым по размеру с Марсом. Это событие, по прежним представлениям, полностью изменило химический состав Земли и лишило ее следов первоначальной материи.

Однако анализ древних пород выявил отличия от состава современных земных минералов. В глубинных образцах специалисты зафиксировали необычное соотношение изотопов калия, которое невозможно объяснить привычными геологическими процессами или последствиями космических столкновений.

Исследователи пришли к выводу, что этот дисбаланс указывает на существование сохранившегося материала протоземли — древней материи, пережившей формирование планеты. Находка, по их мнению, способна пролить свет на происхождение ранних форм жизни и дать новые данные о строении Солнечной системы.

