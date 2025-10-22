Житель ХМАО незаконно получал северную пенсию более 10 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

За это время мужчине было выдано около миллиона рублей.

В отношении на 44-летнего мужчины следователи Пыть-Яха по материалам РУ ФСБ по Тюменской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконном получении северной пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в беседе с URA.RU.

«Подозреваемый предоставил в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Пыть-Яхе заведомо ложные сведения, на основании которых оформил социальную пенсию с учетом районного коэффициента, применяемого в ХМАО. При этом, несмотря на регистрацию в Пыть-Яхе, фактически он более 10 лет проживал в другом регионе», — сообщили в пресс-службе следственного комитета.

По данным следствия, за этот период мужчина незаконно получил более 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат» Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в итальянской Виченце 70-летнего пенсионера обвинили в мошенничестве. Он более полувека выдавал себя за полностью слепого и получал выплаты по инвалидности.

После несчастного случая на работе 53 года назад мужчина получил статус слепого и регулярно получал пособия. Долгие годы никто не проверял его состояние, пока финансовая полиция не начала наблюдение. В течение двух месяцев офицеры фиксировали, что пенсионер самостоятельно передвигается по городу, делает покупки и работает в саду с опасными инструментами.

