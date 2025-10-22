Вся семья в сборе: беременная Агата Муцениеце переехала в дом Петра Дранги

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса подготовила детскую для будущей дочери.

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга наконец-то съехались. Об этом сообщает 7Дней.ru со ссылкой на инсайдеров.

Отмечается, что ремонт в особняке музыканта, расположенном в элитном поселке Княжье Озеро, был недавно завершен. И беременная актриса смогла переехать туда вместе с детьми от первого брака — Тимофеем и Мией — и тремя собаками. Муцениеце позаботилась, чтобы дети чувствовали себя комфортно: им выделили отдельные комнаты и перевели в школу неподалеку от дома.

Кроме того, актриса подготовила детскую для будущей дочери, которая появится на свет в ближайшее время. Муцениеце и Дранга ждут девочку — для актрисы это будет третий ребенок, а для музыканта — первый. Агата уже определилась с клиникой, где пройдут роды, и отметила, что не планирует лежать в VIP-палате, хотя комфортные условия ей необходимы. Стоимость услуг центра составит примерно два миллиона рублей.

Пока актриса ищет няню для ребенка, помощница по дому уже есть. Особняк у Дранги небольшой, поэтому дополнительный персонал супругам пока не требуется.

Знакомство пары произошло летом 2024 года по видеосвязи через общего друга, дизайнера Олесю Шиповскую, которая сыграла роль «свахи». Первое совместное появление на публике состоялось в декабре 2024 года на премьере фильма «Братья».

Весной 2025 года отношения стали официальными: Дранга признался Агате в любви на ее дне рождения, и актриса познакомила его с дочерью, а он избранницу — со своими родителями.

Петр сделал предложение 1 мая 2025 года, а свадьба состоялась 25 августа. Церемония была камерной, но трогательной, ее Муцениеце назвала «днем любви, семьи и единства поколений».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.