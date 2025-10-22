Уже не спрятать: солист «Иванушек» Кирилл Туриченко скоро станет отцом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Этот малыш — первенец для артиста.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко скоро станет отцом. Об этом сообщает StarHit.

Издание опубликовало снимки, на которых музыкант со своей супругой Дарьей ходят по одному из торговых центров Москвы и выбирают покупки. Несмотря на то, что на улице середина осени и на паре была теплая верхняя одежда, скрыть интересное положение жены артиста курткой не удалось.

Предположительно, Дарья находится на пятом или шестом месяце беременности.

Для 42-летнего Туриченко этот ребенок станет первенцем. А вот его избранница уже носит статус матери. У нее есть 13-летний сын Платон от первого брака. С мальчиком певцу удалось выстроить дружеские отношения.

Вместе Кирилл и Дарья с 2020 года. В 2021-м артист сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца у водопада Виктория в Африке. Однако свадьбу пара сыграла лишь в конце 2024 года.

