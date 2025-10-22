Столкнулись лоб в лоб: в ДТП с участием автобусов в Уганде погибли 63 человека

В ДТП с участием двух автобусов в Уганде погибли 63 человека

Попытка одного из водителей избежать столкновения привела к цепной реакции.

В Уганде 22 октября произошло смертельное ДТП с участием автобусов, в результате которого погибли 63 человека. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X (бывший Twitter).

«63 человека погибли и еще несколько получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом», — говорится в сообщении ведомства.

Авария случилась в деревне Киталеба, недалеко от фермы Асили, с участием четырех транспортных средств. По предварительным данным, один из водителей автобусов пытался обогнать грузовик, одновременно другой автобус, движущийся в противоположном направлении, также совершал обгон. В результате два транспортных средства столкнулись «лоб в лоб».

Попытка одного из водителей избежать столкновения привела к цепной реакции: другие транспортные средства потеряли управление и несколько раз перевернулись. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Расследование продолжается, все обстоятельства аварии уточняются.

