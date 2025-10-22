В США мужчина 11 раз выстрелил в мать из-за ее просьбы лечь спать

Фото: AndrГ©s Leighton/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После этого он спокойно сел на диван.

Житель Техаса, 20-летний Кевин Марин, 11 раз выстрелил в свою мать, когда та сделала ему замечание и попросила лечь спать. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел ночью в доме семьи на Эшвуд-драйв, где в момент стрельбы находились еще четверо родственников, включая ребенка.

По словам членов семьи, Кевин раздраженно реагировал на просьбы матери лечь спать. После короткой ссоры женщина осталась с ним в комнате, а через несколько часов дом превратился в место преступления. Брат злоумышленника, услышав стрельбу, бросился на помощь и отвез мать в больницу.

После того как пострадавшую увезли, другая родственница увидела, что Кевин спокойно сидел на диване. Приехавшие следователи нашли гильзы от полуавтоматической винтовки, пулевые отверстия в стенах и следы крови.

После задержания Кевин Марин был помещен в центр заключения округа Донья-Ана. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. Прокуратура требует оставить его под стражей без права внесения залога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.