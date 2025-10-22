Более половины жителей Молдавии свободно владеют русским языком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Национальное бюро статистики страны представило результаты исследования, отражающие изменения в численности и структуре жителей.

Национальное бюро статистики Молдавии опубликовало 21 октября итоговые результаты переписи населения 2024 года. Об этом сообщает EADaily. Согласно обнародованным данным, за последние десять лет республика изменилась как по численности, так и по национальному составу населения.

Результаты показали, что большинство жителей по-прежнему составляют молдаване, однако доля русскоязычных граждан за этот период заметно увеличилась. При этом специалисты отмечают, что приведенные показатели могут быть занижены. В частности, 76,7% опрошенных идентифицировали себя как молдаване, тогда как румынами себя назвали около 8%.

Родным языком молдавский назвали 48,1% граждан, русский — 11,6%. Для сравнения, по данным переписи 2014 года, русскоязычных было 9,6%, а число тех, кто говорил по-молдавски, составляло 55,5%. При этом 51,2% населения Молдавии сегодня свободно владеют русским языком, а более 64% способны говорить минимум на трех языках.

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин заявил, что результаты переписи могут быть предвзятыми.

«Вызывает сомнения объективность представленных результатов в свете исторических и современных политических реалий Молдавии. Существует обоснованное предположение о намеренном искажении статистических данных с целью минимизации доли русского населения и демонстрации его оттока из страны», — отметил он.

По мнению экспертов, тенденция роста русскоязычного населения может иметь социально-политические последствия, особенно на фоне курса властей на румынизацию и реформирование национальной идентичности.

