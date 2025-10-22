«Ну, Милявская дура»: певица стала жертвой телефонных мошенников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Артистка призналась, что отдала код злоумышленникам, не успев понять, что происходит.

Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников. Артистка призналась, что попалась на уловку аферистов с первого раза. Видеоролик с рассказом о происшествии она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Когда певица направлялась к стоматологу, ей поступил звонок. На экране телефона отобразился номер «транспортной компании». Поскольку она ожидала получение микрофонов, звонок не вызвал подозрений. Незнакомые собеседники сообщили, что привезут посылку, и попросили сообщить код подтверждения.

Милявская поделилась, что назвала код, не посмотрев на него, после чего услышала в телефоне: «Ну, Милявская дура, код с первого раза отдала».

Благодаря поддержке друзей, артистка оперативно сменила пароли и закрыла доступ к своим личным данным. На портале «Госуслуги» она установила запрет на любые операции с имуществом и кредитными счетами.

Певица посоветовала не откладывать защиту своих данных, отметив, что даже внимательные люди могут попасться на уловки мошенников. Также она поблагодарила сотрудников сервиса за помощь.

«Там такие классные женщины работают! Я даже удовольствие получила. Ну что вам сказать… Милявская дура — с первого раза код отдала», — добавила артистка с юмором.

