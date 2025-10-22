Пригожин заступился за Чеботину после слов Резника: Да хоть она голая бы вышла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитого поэта смутил слишком откровенный наряд певицы на его концерте, который, помимо прочего, нарушал дресс-код.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил поэта-песенника, народного артиста РФ, 87-летнего Илью Резника за критику в адрес певицы Люси Чеботиной. Свое мнение о нападках на исполнительницу он высказал в беседе с журналистами портала Teleprogramma.org. Прежде Резник выражал недовольство нарядом Чеботиной, в котором она выступила на его концерте. Счел его слишком откровенным и нарушающим дресс-код мероприятия. Пригожин списал заявления Ильи Рахмиэлевича списал на его возраст.

Как отметил продюсер, не только молодым певицам достается порция критики от поэта. Однажды и у него самого случился «неприятный инцидент» с Резником, о котором он не захотел вспоминать и рассказывать, но, как говорится, осадочек остался. Что же касается Чеботиной, Пригожин считает претензии к ней странными. Он напомнил, что подобное уже приходилось слушать и Алле Пугачевой, и Любови Успенской.

«При всем моем уважении к таланту Ильи Рахмиэлевича, это не совсем корректно и не совсем правильно так высказываться об артистах. Мне кажется, в этом возрасте можно наслаждаться уже своими плодами, тем, что написал. Чем больше вы кошмарите артистов, тем меньше они захотят петь ваши песни, какими бы великими они ни были», — заявил Пригожин.

По мнению продюсера, величие заключается в простоте, легкости, комфортности общения. И если этих качеств нет, зачем вообще нужна какая-либо коммуникация? Вне зависимости от статуса, уверен заступник певицы, все достойны одинакового уважения и признательности за работу.

«Люся Чеботина приняла участие в творческом вечере Ильи Резника… Да хоть она голая бы вышла, ей просто надо было сказать большое спасибо, и все», — заключил Иосиф Пригожин.

Что касается скандального выхода артистки на концерте песенника, в интервью корреспонденту «MK» он утверждал, что Чеботина нарушила правила, установленные организаторами, отказавшись соблюдать дресс-код. Исполнительница, узнав о претензиях, удивилась и призналась, что впервые слышит о каких-то нормах относительно одежды. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Чеботина прокомментировала инцидент.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.