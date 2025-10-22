Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»

Фото: www.globallookpress.com/Rich Graessle/Icon Sportswire vi

В этом сезоне российский форвард набрал уже пять очков.

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Российский нападающий и капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился в игре результативной передачей. Во втором периоде его команда смогла реализовать, Овечкин ассистировал Джейкобу Чикранну. Россиянин провел на льду 16 минут, нанес один бросок по воротам соперника и совершил один силовой прием.

На счету 40-летнего форварда уже пять очков (один гол + четыре результативные передачи) в семи матчах текущего сезона.

Следующий соперник «Вашингтона» — «Коламбус Блю Джекетс». Матч пройдет в Коламбусе в ночь на 25 октября и начнется в 2:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Александр Овечкин побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в матчах регулярных чемпионатах НХЛ в профессиональной карьере. Российский форвард не остановился на этом достижении — сейчас в его активе 898 голов.

