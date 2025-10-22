Из рабства в кол-центрах в Мьянме освободили более двух тысяч человек

Фото, видео: www.globallookpress.com/Santosh Krl; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Всего в кол-центрах в Мьянме могут держать в рабстве порядка ста тысяч человек.

Более двух тысяч человек освободили из рабства в Мьянме. Вооруженные силы провели полноценную операцию по захвату преступного кол-центра, больше похожего на небольшой город с собственными магазинами и ресторанами.

О том, насколько хорошо оснащены мошенники, говорят улики, изъятые во время обыска, — 30 спутниковых терминалов Starlink, оборудование для связи и оружие.

Среди невольников и россияне. Их заманили под предлогом законной работы с высоким доходом, но на деле держали в плену и заставляли разводить людей на деньги.

"Без документов, без телефонов очень тяжело человеку отстаивать свои права, очень тяжело дать SOS-команду. Поэтому, как правило, приезжают туда, там есть лагеря, есть специальные «золотые треугольники», где ЧВК, это уже вооруженные люди, полугосударственные кол-центры, куда полицейские не заходят. И все, ты там уже бесправный", — объяснил ветеран московского уголовного розыска, вице-президент Ассоциации профессионалов сыска Алексей Лобарев.

По словам экспертов, в Мьянме развита целая сеть мошеннических кол-центров. По приблизительным подсчетам, в преступных схемах могут быть задействованы порядка ста тысяч невольников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.