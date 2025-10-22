Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы

Фото, видео: Reuters/Louvre Museum; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Похищенные украшения на 88 миллионов евро могут вернуть только французские полицейские, но вероятность такого исхода сомнительна.

Стало известно, во сколько именно оценили ущерб от ограбления Лувра. Преступники вынесли украшения на 88 миллионов евро. После такого провала директор музея подала в отставку, хотя ее и не приняли.

Это дерзкое похищение уже называют ударом не только по музею, но и по репутации Макрона и всей Франции. Осложняет положение еще один нюанс — сокровища не были застрахованы. Возмещать убытки некому.

Остается надежда лишь на французскую полицию. Впрочем, скептики утверждают, что жандармам едва ли удастся вернуть похищенные реликвии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.