Нейросеть помогает бороться с пьяными и дебоширами в Петербурге

Система «Безопасный город» начнет вызывать Росгвардию в случае вандализма, драк или распития алкоголя на детских площадках.

С пьяными горожанами и нарушителями общественного порядка в Петербурге будет бороться искусственный интеллект. «Умная» система заработала на детских площадках и уже выявила первых злоумышленников, у которых сильно «чесались руки». Нейросеть самостоятельно вызвала оперативников, и теперь вандалам придется ответить за сломанную скамейку.

Скоро подобные комплексы появятся на тысячах общественных территорий Северной столицы. Как работает нейросеть и не примет ли она обычную метлу за ружье, узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Вандалы ломают скамейку на детской площадке, всего через две минуты их уводят полицейские. И все без какого-либо вмешательства извне — нейросеть сама определила нарушение и вызвала правоохранителей.

Это своеобразный тренировочный центр новой системы. Здесь десятки специалистов ежедневно учат искусственный разум реагировать на ситуации совсем как человек.

Пусть пока не самостоятельно, но именно благодаря нейросети накануне удалось зафиксировать жестокое обращение с животными в Парголово. Все профильные службы подключились незамедлительно — школьников, которые катали собаку на карусели, уже нашли. Раньше на подобное понадобилась бы минимум неделя. Более простые вещи искусственный помощник определяет и того быстрее.

«Например, у нас есть группа „детская площадка“. И в эту „детскую площадку“ входит ряд камер, которые у нас подключены к аналитике, и, соответственно, к этим камерам мы подключили другие детекторы — курящий человек, обнаружена собака», — объяснила главный специалист отдела технического сопровождения Валерия Наганова.

Наполненность баков, рыбаки на весеннем льду, ДТП, незаконный выгул собак, курение и распитие алкоголя в неположенных местах — это далеко не полный перечень того, что с помощью нейросети собираются фиксировать и предотвращать уже в недалеком будущем.

«Еще один проект, который мы планируем реализовать, — это подключение всех ритейлеров к системе наблюдения. С ними договоренность уже есть. Все будет попадать к нам в систему „Безопасный город“, и шоплифтеры, воришки также будут под контролем», — поделился директор городского мониторингового центра Роман Борисенко.

Правда, вкалывать роботы за человека в 100% случаев не будут точно, поясняют программисты. Электронный разум пока не совершенен. Некоторые действия может просто перепутать.

«В зависимости от возраста игры у детей разные. Соответственно, игры по типу „давай сыграем в слона“ превращаются в какую-то кучу-малу. Нейросетью это может быть воспринято как некая потасовка, драка», — объяснил IT-специалист Кирилл Ситнов.

Юристы тоже не спешат отдавать право принятия решения программе. Непонятно, кто будет отвечать за ложный вызов и сколько раз на дню нейросеть может перепутать дворника с метлой с вооруженным ружьем человеком.

«Искусственный интеллект сам по себе не принимает никаких решений о том, вызывать наряд или не вызывать. Тот участковый сотрудник полиции, который получил видео, принимает процессуальное решение», — рассказал адвокат Илья Пакконен.

Сейчас систему больше тестируют и обучают. Выявить нарушителя и выписать штраф, например, за курение на детской площадке, самостоятельно она сможет, по планам, не раньше 30-го года, когда камер в Петербурге станет минимум в два раза больше — уже 200 тысяч.

Пока рассчитывать, что большой брат увидит и поможет, где бы в Петербурге ни пришлось, не приходится. Из 18 тысяч детских и спортивных площадок города только к концу следующего года оборудуют камерами 2,5 тысячи, а система автоматического реагирования Росгвардии будет только на 150.

