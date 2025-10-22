FIS не допустила российских и белорусских спортсменов к квалификации Олимпиады

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россияне и белорусы не смогу участвовать даже в нейтральном статусе.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сообщении FIS сообщается, что во вторник Совет федерации принял решение не поддерживать участие спортсменов из России и Белоруссии в роли индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) на квалификационных соревнованиях к зимней Олимпиаде 2026 года и Паралимпийским играм 2026 года в Милане.

Федерация отметила, что каждая международная федерация самостоятельно принимает решение о допуске спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, к квалификационной системе, даже если это противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выразила недовольство решением Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое, по их мнению, «продолжает дискриминировать российских спортсменов» и «идет вразрез с нейтральным принципом», закрепленным в уставе организации. АЛВСР заявила о готовности задействовать все доступные ресурсы, включая судебные разбирательства, чтобы защитить спортсменов от политических преследований.

До 21 октября организация FIS оставалась единственной федерацией, которая не приняла решение о судьбе спортсменов из России и Беларуси. Другие спортивные организации либо разрешили им выступать в нейтральном статусе, либо продолжили отстранение. Таким образом, лыжники и сноубордисты из России не смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Россияне отстранены от соревнований FIS с 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

