Мошенники стали рассылать замаскированные под маркетплейсы фишинговые ссылки

Количество сайтов-обманок за девять месяцев 2025 года выросло в полтора раза.

Телефонные мошенники все чаще маскируют фишинговые ресурсы под маркетплейсы, инвестиционные платформы, формы входа на сервисы государственных ресурсов и площадки для сбора персональных данных россиян. Об этом журналистам РИА Новости рассказали специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA.

По данным экспертов, фейковые ресурсы помогают аферистам добраться до счетов жертв. Согласно статистике, за девять месяцев 2025 года число фишинговых сайтов выросло в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Многие мошенники используют домены, не похожие на электронные адреса копируемых брендов, и это сигнал, даже если сам фейк-ресурс является точной копией оригинального сайта выбранной компании. Возможно, это связано с увеличением количества активных рассылок через мессенджеры, где адресная строка скрыта, и не каждый пользователь ее проверяет. Поэтому злоумышленники даже не пытаются подбирать домены с упоминаниями брендов.

Помимо прочего, аферисты теперь применяют нелегальные сервисы, генерирующие фальшивые страницы, так называемые «фишинговые комбайны». Из-за этого преступники автоматизируют работу, осложняют отслеживание фейков, при этом денег на схему тратят меньше. Они также используют многократную переадресацию пользователя на разные ссылки, чтобы притупить его внимание на пути к целевой ссылке. Цепочка формируется динамически, в нее не попадают недействующие домены, они заменяются новыми автоматически.

Мошенники изучают также поведение жертв, их реакции на полученную информацию, чтобы прямо во время взаимодействия корректировать сценарий беседы прямо во время разговора. Так они увеличивают шансы на успешный обман.

Чтобы снизить риск и не попасть в ловушку, необходимо пользоваться официальными ресурсами и перед любым действием проверять их электронные адреса и, разумеется, не раскрывать свои данные в переписке и в ходе телефонных бесед с незнакомцами.

