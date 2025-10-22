Уже скоро: когда перестанет действовать автопродление водительских прав

Фото: © РИА Новости/Александр Сухов

Автомобилистам вновь придется продлевать документы в стандартном порядке.

Автоматическое продление водительских удостоверений, введенное в России в 2022 году, прекратит действовать с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Специалист разъяснил, что в соответствии с действующим законодательством водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут автоматически продлены на три года.

Зокиров отметил, что в случае, если срок действия водительского удостоверения истекает 31 декабря 2025 года, оно сохраняет силу до 30 декабря 2028 года. При этом, если права действительны до 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление на них распространяться не будет.

Водителям, которые уже воспользовались автопродлением, следует помнить о дате, когда их документ должен был утратить силу. Это поможет вовремя подать заявку на новый документ и избежать возможных нарушений.

Специалист пояснил, что дата продления указывается непосредственно в водительском удостоверении. Он добавил, что если срок действия прав должен был истечь 1 января 2023 года, то документ продлевался с последнего дня действия — с 31 декабря 2022 года — до 31 декабря 2025 года. Таким образом, с 1 января 2026 года такое удостоверение будет считаться недействительным.

