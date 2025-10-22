Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Президент США отметил, что хочет, чтобы возможный саммит был содержательным.
Президент США Дональд Трамп пообещал в течение двух дней дать ответ на вопрос о дальнейших шагах Белого дома относительно возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях», — ответил Трамп на вопрос журналистам о встрече с российским лидером.
При этом ранее западные СМИ начали распространять сообщения о якобы отмене саммита. Так, британский The Telegraph сообщил, что Трамп передумал встречаться с Путиным. CNN чуть осторожнее заявило, что переговоры будут отложены. А NBC News, опять же якобы со ссылкой на Белый дом, утверждал, что встреча уже перенесена.
Комментируя публикации западных СМИ, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что в таких встречах важно содержание, а не время и место. Его заместитель Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул, что нельзя отменить то, о чем еще не договорились.
