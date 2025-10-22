Bloomberg: ЕС и Украина подготовили план урегулирования конфликта с РФ

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Документ из 12 пунктов предусматривает прекращение боевых действий и гарантии безопасности Киеву.

Страны Европы и Украина разрабатывают предложение из 12 пунктов, направленное на завершение конфликта по нынешней линии фронта. Об этом 21 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что за реализацией возможного соглашения будет следить Совет по вопросам мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Согласно данным агентства, план предусматривает прекращение боевых действий по текущим позициям, предоставление гарантий безопасности для Киева, восстановление разрушенных территорий и ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Также предложение предполагает постепенное снятие санкций с России при условии, что Москва будет содействовать восстановлению страны.

Во вторник лидеры европейских государств, США и Украины выступили с совместным заявлением о необходимости прекращения огня на линии соприкосновения. Они сообщили, что ведут работу над мерами по использованию замороженных российских активов для оказания помощи Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал подобные призывы с продолжающимися поставками западного оружия Киеву. По его словам, перемирие нужно Западу не только для военной поддержки Украины, но и для организации диверсий на территории России, включая удары по гражданским объектам и взрывы «Северных потоков».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.