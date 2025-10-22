Посмертную маску Высоцкого не смогли продать из-за высокой стоимости

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стартовая цена этого лота на аукционе в Монако составила 100 тысяч евро.

Никто не купил посмертную бронзовую маску советского актера, поэта и музыканта, легендарного барда Владимира Высоцкого на аукционе в Монако. Причиной стала слишком высокая стартовая цена. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в аукционном доме Hermitage Fine Art в Монте-Карло. По его словам, во время торгов в гостинице «Метрополь» ставки от покупателей принимались как лично, так и по телефону и через интернет.

Начальная стоимость этого лота 100 тысяч евро или почти 9,5 миллиона рублей. Посмертную маску для аукциона предоставила вдова Высоцкого — французская актриса и писательница русского происхождения Марина Влади (Урожденная Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова. — Прим. ред.).

На маску нанесены инициалы Влади M и V и год создания — 1980-й. Гипсовый оригинал, а также слепок левой руки поэта изготовил советский скульптор Юрий Васильев.

Гипсовая посмертная маска Высоцкого. © РИА Новости/Павел Лисицын

Желающих сделать ставки не нашлось. По правилам аукциона, владелец лота может оставить его на некоторое время, пока не поступит первое предложение, выставить на торги повторно или отозвать. Еще одно решение, нечастое, но возможное — снижение цены.

Отвечая на вопросы журналистов РИА Новости, представители аукционного дома Hermitage Fine Art не назвали причину отсутствия интереса покупателей, сказав лишь, что лот весьма необычен.

В этом году исполнилось 45 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Соотечественникам он запомнился песнями «Спасите наши души», «Высота», «Парус», «Я не люблю», «Песня о друге», «Баллада о борьбе», «Охота на волков» и многими другими.

Кроме того, он сыграл роли в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Хозяин тайги», «Служили два товарища», «Вертикаль» и «Стряпуха». Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре на Таганке, где играл, в том числе, Гамлета и Галилея.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве и умер 25 июля 1980-го в 42 года. Официально причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на аукционе продали прижизненные издания произведений Пушкина и Маяковского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.