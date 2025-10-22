Любовь к Родине через знание корней. Что такое генеалогический туризм

Фото, видео: 5-tv.ru

В России набирает популярность новое течение — путешествия к истокам рода.

Сегодня многие говорят о геологическом туризме, в России эта сфера привлекает все больше желающих отправиться на родину своих предков и узнать их судьбу и заполнить пробелы в истории семьи. Как рассказал 5-tv.ru эксперт в области преемственности и передачи семейного наследия Михаил Шевелев, это совершенно новый вид туризма, который в данный момент набирает обороты, и он интересен в первую очередь уникальностью маршрутов. Это не раскрученные места, не туры по Золотому кольцу и не знаменитые курорты.

«Это путешествие вообще везде. То есть в любую точку нашей страны. И мы как практики, которые работают с генеалогией, с историей семьи, видим, что каждый проект — это совершенно новые места, локации, выходы семей. И все у нас за советский период очень перемешаны. И получается, чтобы проехать по местам рождения ваших предков, вы исследуете совершенно разные направления нашей огромной страны», — отметил Шевелев.

По словам эксперта, специфика генеалогического туризма заключается в том, что он развивает личность и оставляет след в умах и сердцах — самих путешественников и их потомков. Во время такого странствия люди погружаются в историю предков и их родного края, узнают, чем те занимались, какие значимые события переживали и во что верили.

По ходу маршрута участники знакомятся с местными краеведами, увлеченными знатоками своей земли, проходят вместе с ними увлекательные квесты, посещают музеи и реконструкции ремесел. И в конце концов находят ту самую, может быть, уже заброшенную деревню, из которой вышли их отцы, деды и прадеды по одному из фамильных родов.

«Может быть, удастся найти дом, а может быть, сходить в храм или посмотреть на остатки храма, куда столетиями ходили ваши предки? Ну и в целом погрузиться в культуру данного края. И обязательно об этом сделать итоговый ролик, фотографии, может быть, издать фотоальбом. И в конце такого путешествия мы рекомендуем провести рефлексию со всеми родственниками», — подытожил Шевелев.

Эксперт считает, что генеалогический туризм — еще один способ вернуться к собственной идентичности, взрастить патриотизм, лучше узнать свою великую Родину. Это путешествие, уверен Михаил Шевелев, оставит глубокий эмоциональный след в душах детей, которым уже не придется разбираться в родственном древе. Он надеется, что данный вид туризма будет развиваться, а возможно, его поддержат и государство, и крупный бизнес.

