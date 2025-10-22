«Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Американский лидер подчеркнул, что не хочет тратить время впустую и пока не принял окончательного решения.

Президент США Дональд Трамп 21 октября сообщил, что решение о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште пока не принято. Об этом сообщает «Известия».

Американский президент отметил, что хотел бы, чтобы возможный саммит был содержательным.

«Я не хочу пустой встречи. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, как все сложится», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Позднее у главы Белого дома уточнили, считает ли он, что саммит в Будапеште может оказаться бесполезным. В ответ Трамп подчеркнул: «Я ничего такого не говорил. Я не говорил, что это так и будет».

Политик добавил, что через два дня намерен сообщить, «что будет дальше» в отношении подготовки к саммиту. По его словам, он все еще видит шанс на прекращение огня на Украине и отметил, что как Владимир Путин, так и Владимир Зеленский хотят урегулирования конфликта.

