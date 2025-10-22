Сергей Лавров: главное не место или сроки встречи Путина и Трампа, а ее задачи

Западные страны всеми средствами пытаются сорвать предстоящий саммит. Польша пошла на прямые угрозы.

Западные СМИ сегодня открыли информационный балаган, который должен похоронить все надежды на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. В массированную атаку бросились десятки газет и телеканалов, чтобы объяснить своим зрителям и читателям бесполезность предстоящих переговоров.

Смелее всех оказался британский The Telegraph, пару часов назад издание сообщило, что Трамп вообще передумал встречаться с Путиным. CNN чуть осторожнее заявило, что переговоры будут отложены. А NBC News, опять же якобы со ссылкой на Белый дом, утверждает, что встреча уже перенесена.

Лучший ответ для этих каналов, наверное, дал заместитель нашего министра иностранных дел Сергей Рябков, который заметил, что невозможно отложить то, о чем не было договоренности.

Тем более, как заметил глава МИД Сергей Лавров, который непосредственно участвует в подготовке встречи, организация такого форума — это в первую очередь проработка смыслов, а не времени и места.

«Понятно, что речь не о месте, хотя место тоже важное в данной ситуации. Учитывая, какую волну подняли в связи с этим те, кто не хотел бы видеть Евросоюз в качестве объединения суверенных государств, а который хотел бы все вопросы решать в рамках брюссельской бюрократии. Главное все-таки не место и не сроки, а то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым достигнуто широкое понимание в Анкоридже», — заявил министр.

А вот дальше всех с попытками сорвать эту встречу, похоже, зашли поляки. Они решили бить в самое уязвимое место и напомнили, что российский президент все-таки летит в Европу и это небезопасно. Звучит как угроза, которую правильно считали в Москве.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», — сказал глава МИД.

В целом схема укладывается в европейский стиль ведения дел. То есть в ЕС вроде все вместе, но когда Варшава оправдывает теракты против «Северных потоков», никто не решается сказать, что от этого страдает весь Старый Свет.

