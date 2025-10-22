Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цели выявили с помощью воздушной разведки.

Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и личный состав боевиков ВСУ в ДНР. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В районе Константиновки операторы дронов 150-й гвардейской мотострелковой дивизии южной группировки войск в ходе воздушной разведки засекли передвижение украинских боевиков и выявили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Для уничтожения цели привлекли расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» калибра 152 мм.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

