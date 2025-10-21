Колбаса под угрозой: россиянам спрогнозировали скачок цен перед Новым годом
Экономист Литвиненко предупредила о возможном росте цен на колбасу к Новому году
Фото: 5-tv.ru
Рост связан не только с увеличением спроса в сезон.
К Новому году россиян может ожидать подорожание ряда продуктов — в первую очередь, сливочного масла, хлеба, колбасы и, конечно, товаров для праздничного стола. Об этом в беседе с aif.ru рассказала экономист Инна Литвиненко.
По ее словам, рост цен связан не только с сезонным увеличением спроса, но и с тем, что Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 17%. Заседание ЦБ состоится 24 октября.
«В первую очередь, стоит ожидать постепенного роста цен на продукты, которые встречаются на праздничном столе, с приближением Нового года спрос на них будет поэтапно расти. Помимо ситуации с инфляцией, на них также влияет подорожание бензина, ведь это означает подорожание логистики», — отметила Литвиненко.
Экономист добавила, что повышение стоимости затронет и товары, производимые с использованием импортного оборудования, а также продукцию предприятий, которые берут кредиты под высокие проценты.
По данным Росстата, к 13 октября инфляция в России достигла 8,16%.
