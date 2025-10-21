Британские войска были направлены в Израиль по запросу США

Sky News: Британские войска едут в Израиль по запросу США для контроля перемирия

Военные призваны контролировать соблюдение условий перемирия.

Великобритания направила свои войска в Израиль, чтобы содействовать мониторингу прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщается в материале Sky News. Отмечается, что усиление произошло по запросу США. Помимо прочего, военные будут помогать в организации доставки гуманитарной помощи, так как в данный момент из-за ограничений на границе грузы поступают с задержками. Лондон послал в зону конфликта высокопоставленного командира и небольшое количество военнослужащих.

«Британский офицер будет работать заместителем американского командующего, руководящего военно-гражданским координационным центром, в который, как ожидается, войдут военнослужащие из Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов», — отмечает издание.

При этом еще неделю назад глава МИД Британии Иветт Купер говорила, что Лондон «не планирует» присоединяться к международным посредникам перемирия.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было подписано 9 октября. Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе 13 октября. 20 выживших израильских заложников были освобождены, в ответ Тель-Авив обязался вернуть две тысячи палестинских заключенных. Недавно палестинское движение ХАМАС передало десять тел заложников Израилю из 28 обещанных. Других необходимо сначала найти, так как места их захоронения неизвестны. Согласно договору, в конечном итоге боевые действия должны прекратиться, а Израиль частично уйдет из Газы.

