Простуда или кое-что похуже: почему осенью растет риск пневмонии

В холодное время года воспаление легких чаще всего развивается по двум причинам.

Осенью риск заболеть пневмонией значительно увеличивается. Распознать первые симптомы болезни, которые нередко маскируются под обычную простуду, без помощи врача крайне сложно. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

По словам специалиста, в холодное время года воспаление легких чаще всего развивается по двум причинам.

«Во-первых, просто элементарно погодные условия способствуют возникновению каких-то респираторных заболеваний, любых, вирусных, бактериальных — неважно. А второе — сами по себе вирусные инфекции могут в качестве осложнения иметь пневмонию», — отметил он.

Особенно уязвимыми, по словам врача, являются пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями легких и те, кто страдает сахарным диабетом.

Пальман выделил ряд тревожных признаков, при которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Среди них — температура до 40 градусов, сохраняющаяся более трех дней, появление одышки, а также повторный рост температуры после ее временного снижения.

Эксперт подчеркнул, что современные вирусы нередко протекают непредсказуемо, а высокая температура может сохраняться до недели, что повышает риск осложнений. Он призвал не заниматься самолечением и при любых сомнениях обращаться к врачу.

«Основная идея: вам плохо — покажитесь доктору. Вам не очень плохо, но это затягивается — покажитесь доктору. Самостоятельно поставить диагноз „пневмония“ зачастую невозможно», — резюмировал Пальман.

