В Китае зафиксировали первый случай заражения редким вирусом ВИЧ-2

Фото: www.globallookpress.com/Lin Shanchuan

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Носителем стала 67-летняя женщина.

В китайской провинции Сычуань медики зарегистрировали первый случай инфицирования вирусом иммунодефицита человека второго типа (ВИЧ-2). Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на исследование, опубликованное в Chinese Journal of AIDS & STD.

По данным источника, носителем вируса стала 67-летняя женщина из уезда, расположенного в округе Мэйшань. В январе она получила положительный тест на ВИЧ, после чего проведенные лабораторные и генетические анализы подтвердили, что речь идет о редком типе ВИЧ-2, а не о более распространенном ВИЧ-1.

Отмечается, что вирус иммунодефицита подразделяется на два основных типа — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Первый считается наиболее распространенным во всем мире и отличается высокой патогенностью. Второй, напротив, характеризуется более низкой степенью передачи и медленным развитием заболевания.

Ранее директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщал, что ежегодно в России из-за ВИЧ умирает около 30 тысяч человек трудоспособного возраста. По его словам, на лечение заболевших ежегодно выделяется порядка 70 миллиардов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.