Умер автор легендарного хита группы Dschinghis Khan Бернд Майнунгер

В Германии умер известный музыкальный продюсер и поэт-песенник Бернд Майнунгер. Он является автором культовой композиции Dschinghis Khan, принесшей мировую славу одноименной группе. Об этом сообщает IMDb. По данным портала, артист ушел из жизни от полиорганной недостаточности.

Майнунгер на протяжении десятилетий считался одной из ключевых фигур немецкой поп-музыки. Его произведения неоднократно представляли Германию на конкурсе «Евровидение» и занимали лидирующие позиции в чартах разных стран. Dschinghis Khan стала визитной карточкой целого музыкального направления — немецкого диско конца 1970-х.

С песней Dschinghis Khan группа выступала на «Евровидении» 1979 года в Иерусалиме, а затем выпустила композицию как сингл с дебютного альбома. Трек моментально занял первые строчки немецких и европейских хит-парадов, закрепив за коллективом статус легенды сцены.

Бернд Майнунгер отмечал день рождения 30 сентября, ему исполнился 81 год. Последние годы жизни он провел в родной Баварии, где и скончался.

