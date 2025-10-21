Так садиться в тюрьму умеют только французы: как Саркози начал отбывать свой срок

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Супруга экс-президента Франции Карла Бруни проводила мужа до ворот Ля-Санте.

В парижскую тюрьму сегодня отправился экс-президент Франции Николя Саркози. Это первый случай в новейшей истории страны, когда бывшего лидера лишают свободы. За решеткой ему предстоит провести пять лет. Но едва переступив порог тюрьмы, Саркози сразу же подал ходайство об освобождении и пообещал разоблачить судебный скандал, который привел его к заключению. Подробности громкого дела — у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Так садиться в тюрьму умеют, конечно, только французы. К полицейскому «воронку» Николя Саркози дефилировал под аплодисменты и восторженные крики толпы — разве что цветы не бросали. Сторонников экс-президента собралась целая улица.

Одной рукой Саркози приветствовал парижан, в другой — сжимал ладонь супруги. Супермодель Карла Бруни демонстративно поддержала мужа на непростом этапе. Накануне осужденного принимал в Елисейском дворце Эммануэль Макрон, детали беседы неизвестны. Уже из кортежа, который скорее напоминал парадный, нежели конвойный, Саркази отправил последний твит с воли:

«Я продолжу разоблачать этот судебный скандал, это изнурительное испытание, которое мне пришлось терпеть более десяти лет».

Расследование так называемого «ливийского дела» началось еще в 2013-м. Экс-президента обвиняли в коррупционных связях с правительством Муаммара Каддафи. Якобы лидер Джамахирии спонсировал предвыборную кампанию французского лидера в обмен на некие преференции. По большинству статей Саркози в итоге оправдали, признав виновным лишь в преступном сговоре. Приговор — пять лет тюрьмы и штраф 100 тысяч евро.

«Вряд ли Саркози просидит весь срок, к тому же через пару месяцев он может попросить послабление в связи с возрастом. Например, днем находиться дома, а ночью возвращаться в тюрьму», — предполагает юрист Филипп де Вель.

Саркози стал третьим главой Франции после маршала Петена и Людовика XVI, который будет отбывать реальное наказание.

В сеть уже утекли фото одиночной камеры президента в тюрьме Ля-Санте. Условия, конечно, не королевские: девять квадратов, телевизор, туалет. Прогулки дважды в день и никакого общения с другими зеками. Посуду и белье обещали выдать.

Несмотря на возраст, Саркози остается влиятельной фигурой в правоцентристских кругах. Последовательный сторонник диалога между Россией и Западом, крайне умеренный в отношении поддержки Украины. Столь суровый приговор многие эксперты восприняли как предостережение противникам Макрона на будущих выборах. И хотя в 2027-м действующий президент баллотироваться не сможет, вероятному преемнику достанется в наследство системный кризис и ничтожный рейтинг.

«Судебная система Франции и, видимо, с подачи исполнительной власти, в том числе президента Саркози обеспечена возможность не участия в будущих выборах президента Франции», — говорит юрист Игорь Семеновский, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Ранее тот же парижский суд приговорил к четырем годам заключения лидера французских ультраправых — Марин Ле Пен. Одна из главных фавориток будущей президентской гонки, помимо срока, получила пятилетний запрет на участие в выборах. Кто же возглавит французскую оппозицию, когда все главные лица — в застенках? Пожалуй, это главная интрига будущей кампании.

