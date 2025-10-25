«Много актеров не носят нижнее белье»: художница по костюмам о своей работе

Художница по костюмам Дженни Бивен: много актеров не носят нижнее белье

Иногда приходится покупать артистам трусы.

Трижды обладательница «Оскара» за лучший дизайн костюмов Дженни Бивен рассказала о том, что актеры на примерках часто приходят без нижнего белья, что создает неловкие ситуации. Об этом сообщает The Guardian.

Бивен — легенда кинематографа, работавшая над такими фильмами, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Комната с видом», «Шерлок Холмс», «Остаток дня» и «Пинафор».

Она призналась в интервью, что иногда приходится покупать актерам трусы, чтобы они чувствовали себя комфортно во время примерок, ведь многие стесняются показаться перед художником по костюмам без белья.

«Удивительно, как много актеров-мужчин не носят нижнее белье», — отметила Бивен.

Бивен подчеркнула, что нижнее белье выполняет не только эстетическую функцию, но и защитную: оно поддерживает некоторые части тела, помогает избежать травм и неприятных инцидентов, таких как перекрут яичка или другие неожиданные ситуации.

«Неужели актеры готовы рисковать своим здоровьем? Иногда кажется, что это безумие», — удивляется Бивен.

За свою карьеру, которая длится почти полвека, Дженни Бивен сотрудничала с множеством известных актеров, включая Дэниела Дэй-Льюиса, Энтони Хопкинса, Роберта Дауни-младшего и Фрэнки Хауэрда.

Бивен также добавила, что движение #MeToo сделало ситуацию более чувствительной. Хотя спустить штаны на примерке не является серьезным нарушением закона, это переходит этические границы.

«В индустрии, где любое оголение может мгновенно испортить карьеру, актеры иногда недооценивают важность элементарных правил», — говорит она.

Тем не менее, Дженни Бивен продолжает профессионально справляться с такими ситуациями, обеспечивая комфорт и сохранность достоинства всех участников процесса.

