«Пример преданного служения»: Путин поздравил Михалкова с 80-летием

Работы режиссера были отмечены как уникальные.

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, назвав его примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям. Поздравительная телеграмма опубликована в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», — говорится в публикации.

Никита Михалков — советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он родился 21 октября 1945 года в Москве, начал карьеру в 14 лет с эпизодической роли в фильме «Солнце светит всем», а всесоюзную известность получил после фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963).

Самые известные работы режиссера Михалкова — картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Пять вечеров», «Родня», «Очи черные», «Урга — территория любви», «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем», за которые получил «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля.

