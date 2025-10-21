Морж в Новосибирске вытащил из озера тонущего местного жителя

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Вероятно, спасенный мужчина был пьян.

В Новосибирске мужчина, занимающийся моржеванием, спас прохожего, который провалился под лед на озере Спартак в Калининском районе. Об этом сообщает KP.RU.

По словам спасателя, он находился на работе и как раз обедал, когда услышал, что кто-то тонет.

«Мигом оделся, по пути захватил шестиметровую доску. На озере в 50 метрах от берега тонул человек, ему уже кинул веревку какой-то прохожий», — рассказал мужчина.

Россиянин прыгнул в ледяную воду, помог утопающему выбраться на поверхность и вместе с другим очевидцем вытащил его на берег. Благодаря их слаженным действиям пострадавшего удалось спасти.

Как уточнил морж, спасенному около сорока лет. Он предположил, что мужчина мог оказаться в воде из-за алкогольного опьянения.

Ранее в Новосибирске произошла трагедия — двое мальчиков утонули, провалившись под лед на озере. По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет решили пройтись по тонкому льду водоема, который к тому моменту лишь начал покрываться коркой. Поверхность не выдержала их веса, и школьники ушли под воду.

