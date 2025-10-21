Отца Илона Маска встретили чак-чаком в Казани

Фото: www.globallookpress.com/Nemyshev Vyacheslav

Эррол Маск оценил развитие местной ИТ-сферы.

Отец американского миллиардера Илона Маска — предприниматель Эррол Грэм Маск — прибыл в Казань, чтобы ознакомиться с развитием ИТ-отрасли региона. Об этом сообщает RT в Telegram-канале. В аэропорту столицы Татарстана гостя встретили по традиции — с чак-чаком.

В пресс-службе ИТ-парка рассказали, что во время визита Эррол Маск посетил ИТ-парк на Петербургской улице и ИТ-парк имени Башира Рамеева, где ему представили ключевые направления развития цифровых технологий в республике.

По словам Маска-старшего, его впечатлили местные университеты и активный рост интереса к искусственному интеллекту. Он также отметил, что Илон Маск, возможно, приедет в Россию в обозримом будущем.

«Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в движении, он постоянно летает. Так что, знаете, вполне возможно, что он окажется здесь», — заявил Эррол Маск.

Ранее предприниматель поделился своим мнением о российских городах. Он отметил, что Москва является самой впечатляющей столицей мира и превосходит даже Лондон и Вашингтон.

