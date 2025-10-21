В Турции после развода суд обязал мужчину платить алименты на котов

Фото: 5-tv.ru

Бывшая супруга будет получать деньги на протяжении десяти лет.

В Турции мужчину обязали выплачивать алименты на котов после развода с женой. Согласно решению суда, в течение десяти лет он должен будет перечислять бывшей супруге деньги на содержание животных. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Как уточняет источник, пара из Стамбула состояла в браке два года. За это время супруги завели двух котов и оформили брачный договор. В документе было прописано, что в случае расставания мужчина обязуется каждые три месяца выплачивать бывшей жене по десять тысяч турецких лир, чтобы та могла обеспечивать питомцев всем необходимым.

После развода, причиной которого назвали «несовместимость характеров», условия договора вступили в силу. Мужчина не стал оспаривать решение и согласился с установленными выплатами.

А в России в 2025 году зафиксирован заметный рост числа алиментных соглашений — их стало на 20% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Эксперты отмечают, что такая динамика говорит о растущем желании граждан урегулировать вопросы выплат добровольно, договариваясь без участия суда.

