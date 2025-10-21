В Новой Москве родители отравившегося в детском саду мальчика требуют компенсации

Фото, видео: 5-tv.ru

Ребенок выпил средство для посудомоечной машины, которое оставила воспитательница.

Тридцать миллионов рублей — такую компенсацию хотят получить родители ребенка, чья жизнь разделилась на до и после из-за трагедии в детском саду. Мальчик случайно выпил средство для посудомоечной машины, которое оставила на столе воспитательница. Ценой спасения стала инвалидность — ребенку удалили пищевод. История тянется вот уже два года, виновные понесли наказание, но готовы выплатить пострадавшим в десять раз меньше. В деталях разбирался корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

Теперь здоровым и счастливым Даню мама видит только на фотографиях. Еще два года назад день мальчика был расписан буквально по минутам: садик, бассейн, художка, английский. Все изменила трагедия — шестилетний Даниил вместо воды выпил жидкость для посудомоечной машины, которую беспечная нянечка оставила в детской кружке. Тот роковой день Ольга Ямщикова вряд ли уже забудет.

«Я зашла — он лежит на этой кушетке. Весь отекший, все лицо одутловатое, на лице капиляры полопались, потому что у него постоянные рвотные позывы были. Он практически не говорил, только дышал, глаза огромные и рвало постоянно», — говорит мама Даниила.

О бассейне и английском Даниилу пришлось надолго забыть. В расписании ребенка появились только уколы и таблетки. Даже питался мальчик исключительно через трубку. В итоге спасти пищевод не смогли — потребовалась операция.

«У него тут шрам, здесь шрам. Очень большая полосная операция. Он больше пяти дней был в реанимации на ИВЛ. Недели через две потихоньку, по чуть-чуть — (он ел. — Прим. ред.) все такое жидкое, мягкое, пюреобразное, вот уже начал есть сам», — рассказывает Ольга Ямщикова.

Проблемы с желудком у мальчика остаются до сих пор. От некоторых продуктов ему пришлось отказаться навсегда, периодически происходят приступы рвоты. Сейчас Даниил увлекся борьбой, но из-за инвалидности в соревнованиях участия принять не сможет.

Во всем случившемся мама винит не столько педагогов, сколько бывшего директора и заведующую, которые после инцидента даже не извинились.

«Как минимум, начать нужно было разговор с „извините, что так произошло“. Не синяк все-таки ребенок получил на детской площадке. Но он не посчитал, видимо, нужным принести какие-то извинения. Поэтому ничего мы от них не увидели, не услышали», — сказала мама пострадавшего ребенка.

Сейчас виновные в том, что мальчик выпил щелочь, в детском саду уже не работают. Нянечке и воспитательнице вынесли приговор, директора уволили, а заведующую перевели на другую должность

Формально директор лишился должности из-за непройденной аттестации. Как было на самом деле — мы не знаем. По неподтвержденной информации, заведующая детсада ушла на повышение в департамент образования. Оставившая моющее средство в стакане нянечка получила условный срок и штраф, оштрафовали и воспитателя. Обе уже бывшие сотрудницы теперь не могут работать с детьми. Родители же хотят добиться от руководства компенсации — 30 миллионов рублей. По их мнению, бывший директор создал в саду невыносимые условия — сотрудников не хватало, приходилось работать за двоих.

«Новый директор предложил нам заключить мировое, по которому школа готова выплатить 300 тысяч рублей. Мы, конечно, считаем, что эта сумма абсолютно неприемлема и она не может никак компенсировать моральные и нравственные страдания ребенка и родителей», — говорит адвокат Иван Морозов.

Семья готова пойти на встречу и снизить сумму до десяти миллионов, но даже на эти деньги Департамент образования не согласен. В ведомстве комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на судебное разбирательство. Директора сада на месте не оказалось.

Первое заседание пройдет уже через два месяца, и насколько затянется это дело — большой вопрос.

