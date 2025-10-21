После провала грунта на севере Петербурга инициирована масштабная проверка

Фото, видео: Известия/Герман Кудияров; 5-tv.ru

Жители одной из многоэтажек Выборгского района провели ночь в школе.

Аварийные службы работали весь день на севере Петербурга. Там рядом с одним из домов провалился асфальт. По некоторым данным, площадь воронки составляет почти 90 квадратных метров, а глубина — три. Из-за риска обрушения, жителей многоэтажки эвакуировали. Что стало причиной ЧП и когда люди смогут вернуться в свои квартиры, узнал корреспондент «Известий» Герман Кудияров.

Ночевать пришлось не дома, а в компании десятков таких же эвакуированных семей. Из-за провала грунта покинуть свои квартиры вынуждены были 186 человек.

Разместили людей в одной из школ Выборгского района. Несмотря на то, что идет ремонт фасада, внутри, говорят, все нормально: сначала людей поселили в актовом зале, потом перевели в спортивный. Кровати чистые, матрасы новые — ночь прошла, в целом, неплохо, несмотря на происшествие.

В школе организовали 100 койкомест, но многие жильцы разъехались по родственникам и друзьям. Потесниться пришлось из-за провала грунта,. Земля из-под ног ушла поздно вечером. В результате прорыва крупного коллектора на асфальте образовался провал грунта размером шесть на 15 метров — это 90 квадратов, глубиной три метра.

Территорию оградили на месте работали сразу несколько спецслужб. Действовать коммунальщикам пришлось быстро. В ближайшем к месту доме сразу отключили газ, а из-за перекрытого движения утром возникли большие пробки.

Сразу после происшествия городские власти провели экстренное заседание оперштаба по устранению последствий аварии. Следственный отдел уже проводит проверку. На месте работает и прокуратура. Она же следит за соблюдением прав жителей, которые пока остаются в пункте временного размещения.

К делу подключился и метрополитен. Там усилили контроль за состоянием тоннелей между станциями метро «Лесная» и «Площадь Мужества». Этой ночью сотрудники подземки провели дополнительное обследование — нарушений не нашли, сообщили в Смольном. По мнению специалистов, на устранение аварии может уйти не одна неделя.

Весь этот район весьма рискованный для подземного строительства. По словам геологов, проблема в крайне неустойчивом грунте. Именно здесь из-за плывуна произошла самая крупная авария в истории мирового метрополитена. Когда критически просели сразу два тоннеля. Их в итоге пришлось затопить и прокладывать новые.

