«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь

Режиссер Егор Кончаловский рассказал о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Режиссер поделился детскими воспоминаниями о своем знаменитом дяде.

Режиссер Егор Кончаловский поделился детскими воспоминаниями о дяде Никите Михалкове и его уникальном подходе к воспитанию через искусство. Племянник знаменитого режиссера открыл завесу над своими детскими воспоминаниями в ходе беседы с 5-tv.ru.

Он отметил, что в их семье понятие «баловать» практически отсутствовало, так как все были погружены в творческий процесс.

«Мне кажется, у нас в семье понятие баловал, оно как-то отсутствует, потому что я очень хорошо и много помню Никиту в детстве. Но это всегда было связано с его работой. У нас все погружены в работу. И как раз на мое детство и отрочество попало время, когда Никита невероятно интенсивно снимал», — рассказал Кончаловский.

По словам режиссера, атмосфера, созданная вокруг Михалкова, а также присутствие его друзей и коллег оказали значительное влияние на выбор его профессии.

«Присутствие его друзей, его коллег, Саша Адамович, Эдуард Артемьев, Олег Табаков, Юра Богатырев, Люся Гурченко. Да что там говорить, их десятки. Вот это была как бы воспитательная работа», — добавил он, подчеркивая, что, хотя он сам является искусствоведом по образованию, в итоге выбрал путь кинематографа.

Герой Труда РФ, народный артист РСФСР Никита Михалков празднует сегодня свой 80-летний юбилей. О его пути от неудач в школе до мировой славы — читайте в нашем материале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.