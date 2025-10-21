В Индии рыбак погиб после нападения гигантского саргана

Фото: www.globallookpress.com/Avishek Das

Редкий морской хищник нанес смертельное ранение молодому мужчине, а врачи не смогли оказать ему необходимую помощь.

В Индии зафиксирован случай нападения гигантской рыбы, завершившийся гибелью человека. Об этом сообщает New Indian Express.

Жертвой стал 24-летний рыбак Акшай Анил Маджаликар. По данным издания, мужчину ранила рыба вида Tylosurus crocodilus, известная как гигантский сарган. После инцидента пострадавшего доставили в больницу, где он прошел курс лечения и был выписан.

Однако вскоре Маджаликар вновь обратился к врачам, пожаловавшись на сильную боль. В тот же день его госпитализировали, но спасти жизнь пациента не удалось — спустя несколько часов медики констатировали смерть.

Родственники погибшего обвиняют врачей в халатности, считая, что при надлежащем лечении мужчина мог выжить.

Специалисты, исследовавшие рыбу, подтвердили, что причиной трагедии стал именно гигантский сарган. Издание отмечает, что этот вид уже не раз становился причиной проникающих ранений у людей, и подобные случаи время от времени фиксируются в прибрежных районах Индии.

