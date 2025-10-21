Установлена личность предполагаемого убийцы режиссера Сергея Политика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Его зарезали возле собственного дома.

Личность подозреваемого в убийстве режиссера Сергея Политика установлена, об этом стало известно от источника 5-tv.ru.

Им оказался 33-летний Армен С. Убийство произошло рядом с домом режиссера, когда он вышел в подъезд покурить и столкнулся с группой мужчин.

По словам брата Сергея, Владимира, конфликт между Политиком и мужчинами начался с замечания, сделанного режиссером.

Первоначально ситуация разрешилась мирно, однако позднее произошла новая стычка. Сергей распылил перцовый баллончик в глаза одному из мужчин, на что тот ответил агрессией, доставав нож и нанеся смертельный удар в грудь режиссера.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

