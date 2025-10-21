Снявшего «Закрытую школу» Сергея Политика зарезали у подъезда собственного дома

Фото, видео: Instagram*/dop.s.politik; 5-tv.ru

Оператор долго боролся с закладчиками в своем районе. Неужели они причастны к его гибели?

Режиссера и оператора Сергея Политика, снявшего популярный сериал «Закрытая школа», убили рядом с его домом. Об этом сообщил 5-tv.ru его брат Владимир.

По имеющейся информации, кинематографист 18 октября вышел вечером на улицу, чтобы покурить, и подвергся нападению у своего подъезда, получив как минимум одно колото-резанное ранение груди. Политика госпитализировали, но, к сожалению, не смогли спасти. 19 октября сердце оператора остановилось. Всего за 11 дней до смерти ему исполнилось 56 лет.

Родственник Политика уточнил, что в районе, где проживал убитый, уже не первый год активную деятельность ведут так называемые закладчики, то есть люди, которые распространяют запрещенные вещества через тайники в общественных местах.

«Он звонил и в полицию несколько раз, и сам их (закладчиков. — Прим. ред.) гонял оттуда. Несколько раз он гонял их прям из подъезда, потому что люди ходят и шарятся по лестничным клеткам. И вот, я так понимаю, этот случай оказался не таким удачным», — объяснил брат оператора.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

«Следователями столичного СК личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас убийцу разыскивают правоохранительные органы.

Сергей Политик работал над такими проектами, как сериалы «Закрытая школа» и «Ангел или демон» и фильмы «Домовой» и «Няньки».

