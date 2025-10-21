Снова может читать: слепой британке восстановили зрение с помощью чипа

Фото: 5-tv.ru

Технологии помогают людям с ограничением здоровья вести привычный образ жизни.

Британка, 70-летняя Шейла Ирвин, смогла снова читать и писать благодаря миниатюрному бионическому чипу, установленному за ее сетчаткой. Женщина страдала поздней стадией сухой формы возрастной макулярной дегенерации и почти полностью потеряла центральное зрение. Об этом сообщает Mirror.

Чип размером два на два миллиметра подключен к очкам дополненной реальности с видеокамерой, которая передает изображение на карманный компьютер. Компьютер преобразует информацию в электрические сигналы, поступающие на зрительный нерв, что позволяет мозгу воспринимать картинку.

«До имплантации в глазах были два черных диска, а окружающее пространство искажалось. Научиться читать заново непросто, но чем больше времени уделяешь этому, тем лучше получается», — рассказала Ирвин.

Операция включала витрэктомию и установку чипа под центром сетчатки. По результатам исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, 84% участников эксперимента смогли читать буквы и слова с помощью устройства, тогда как до установки чипа многие не различали верхнюю строку таблицы для проверки зрения.

Махи Мукит, старший консультант по витреоретинальным заболеваниям в Moorfields, отметил, что технология открывает новую эру искусственного зрения и значительно повышает качество жизни пациентов.

«Теперь люди с ограничением по зрению могут вести привычный образ жизни, читать книги, разгадывать кроссворды и заниматься любимыми делами», — добавил он.

Чип активируется только при надевании очков, не вызывает боли и не имеет ограничений по времени использования.

